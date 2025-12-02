У Менди травма двуглавой мышцы бедра, он больше не сыграет в 2025-м. Защитник «Реала» провел 1 матч в этом сезоне

Ферлан Менди получил очередную травму.

Защитник «Реала » Ферлан Менди не сыграет до конца 2025 года.

Мадридский клуб сообщил, что у 30-летнего футболиста была диагностирована травма двуглавой мышцы правого бедра.

По информации журналистки COPE Аранчи Родригес, Менди больше не сыграет в этом календарном году. Он сможет вернуться на поле в 2026-м.

В текущем сезоне Ферлан провел лишь один матч – против «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов (4:3). Он пропустил два месяца из-за проблем с бедром.

В сезоне-2024/25 у Менди было четыре различных повреждения, из-за которых он пропустил 23 матча.