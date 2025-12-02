Судебные приставы открыли дело о взыскании долга в 928 млн рублей с «Крыльев Советов»
Судебные приставы открыли дело в отношении «Крыльев Советов».
Судебные приставы открыли исполнительное производство о взыскании долга с «Крыльев Советов».
Напомним, в июле суд в Москве взыскал с клуба Мир РПЛ 923 миллиона рублей по иску компании «РТ-капитал», входящей в корпорацию «Ростех». Самарцы подали апелляцию, но она была отклонена.
1 декабря судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении «Крыльев» на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Москвы 6 ноября.
Остаток долга клуба составляет 928 миллионов 347,8 тысяч рублей.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости