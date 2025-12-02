Судебные приставы открыли дело о взыскании долга в 928 млн рублей с «Крыльев Советов»

Судебные приставы открыли дело в отношении «Крыльев Советов».

Напомним, в июле суд в Москве взыскал с клуба Мир РПЛ 923 миллиона рублей по иску компании «РТ-капитал», входящей в корпорацию «Ростех». Самарцы подали апелляцию, но она была отклонена .

1 декабря судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении «Крыльев» на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Москвы 6 ноября.

Остаток долга клуба составляет 928 миллионов 347,8 тысяч рублей.