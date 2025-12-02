Каманцев инвестирует в гостиничные апартаменты: «Это стабильный доход с защитой от инфляции, если угадать с локацией. Могу заниматься судейством и не думать, какой доход оно мне приносит»

Павел Каманцев заявил, что работает в РФС не ради денег.

Глава Судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что его мотивация в работе в РФС не в деньгах.

– Почему ушли из сферы банкротств? Учитывая ваш интерес и хороший бонус.

– Это было интересно и финансово выгодно. Заработали с коллегами достаточно большие деньги, которые в том числе при грамотном инвестировании в недвижимость позволяют иметь достойный уровень жизни.

Плюс дают возможность продолжать юридическую практику, но в другом ключе. Не как раньше, когда вел несколько проектов одновременно. Сейчас максимум один-два пересекающихся, менее масштабных. Все-таки операционной работы в РФС – много.

Изначально, приходя в судейский комитет, Ашот Рафаилович [Хачатурянц ] прямо сказал: «Деньги ты зарабатываешь и можешь зарабатывать в другом месте. Здесь работа на имя, связи и отношения».

Уровень зарплат в РФС вполне достойный, но у меня нет потребности срочно искать деньги. Стабильно себя чувствую – не стесняюсь и не скрываю это, потому что заработал все официально.

Могу заниматься судейством и не думать о том, какой доход мне это приносит.

– Вложение в недвижимость – это покупка и сдача квартир?

– В основном – гостиничные апартаменты под управлением отельного оператора. Не все объекты оправдали ожидания, но в целом это стабильный доход с защитой от инфляции, если угадать с локацией.

Если не угадал с локацией или управляющей организацией, то приходится пробовать. Заниматься сдачей квартир времени и желания нет, поэтому для меня гостиничный формат самый адекватный. Квартиры – больше про возможности, которые давало льготное ипотечное кредитование, но это для меня скорее исключение в инвестициях.

– Пассивный доход от такого инвестирования – больше 200-300 тысяч в месяц?

– Больше, но нужно дополнительно учитывать кредитные обязательства по объектам, которые еще не работают в полном объеме.

Плюс отельный бизнес довольно сезонный, и соответственно колебания доходов собственников – тоже зависят от времени года. Но главное, что чувство стабильности и уверенности дает и позволяет заниматься интересными мне проектами, – сказал Каманцев в большом интервью Спортсу” .

