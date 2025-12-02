Де Йонг пропустит матч «Барселоны» с «Атлетико» из-за болезни
Френки де Йонг не сыграет с «Атлетико».
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг пропустит матч против «Атлетико» в Ла Лиге.
Каталонский клуб сообщил, что 28-летний полузащитник не сможет принять участие в сегодняшней игре из-за болезни.
Матч «Барселона» – «Атлетико» пройдет на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 23:00 по московскому времени.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Барселоны»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости