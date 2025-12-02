Де Йонг пропустит матч «Барселоны» с «Атлетико» из-за болезни

Френки де Йонг не сыграет с «Атлетико».

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг пропустит матч против «Атлетико» в Ла Лиге .

Каталонский клуб сообщил, что 28-летний полузащитник не сможет принять участие в сегодняшней игре из-за болезни.

Матч «Барселона » – «Атлетико » пройдет на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 23:00 по московскому времени.