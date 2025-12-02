«Локомотив» сделал Баринову финальное предложение о продлении контракта – с «лучшими условиями в команде». Хавбек даст ответ в декабре («СЭ»)
«Локомотив» вновь пытается продлить контракт с Дмитрием Бариновым.
«Локомотив» снова предложил Дмитрию Баринову продлить контракт.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», железнодорожники сделали 29-летнему полузащитнику финальное предложение о подписании нового соглашения. Клуб предлагает игроку повышение зарплаты и «лучшие условия в команде».
Еще сильнее улучшать предложение «Локомотив» не намерен. Ожидается, что футболист даст ответ в декабре.
Действующий контракт Баринова с «Локо» рассчитан до конца текущего сезона. Статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
