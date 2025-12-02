Аленичев, Тихонов, Филимонов, Хлестов и Ширко внесены в базу «Миротворца»
Несколько экс-игроков «Спартака» включены в базу «Миротворца».
Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев включен в список «Миротворца».
В базу данных украинского ресурса также попали экс-игроки московского клуба Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко и возглавляющий «Енисей» Андрей Тихонов. Кроме того, в список был включен директор департамента проведения соревнований Футбольной национальной лиги Василий Иванов.
Им вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также поддержку проведения специальной военной операции, пишет ТАСС со ссылкой на данные ресурса.
В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
