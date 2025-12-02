  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черданцев о Романове: «У «Спартака» будет другой главный тренер. Ни один руководитель не поставит специалиста без опыта, лицензии и на основании 2-3 матчей»
74

Черданцев о Романове: «У «Спартака» будет другой главный тренер. Ни один руководитель не поставит специалиста без опыта, лицензии и на основании 2-3 матчей»

Георгий Черданцев высказался о Вадиме Романове во главе «Спартака».

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что «Спартак» не оставит Вадима Романова главным тренером на постоянной основе.

После отставки Деяна Станковича красно-белые выиграли два из трех матчей.

– Верите ли, что руководство «Спартака» оставит Романова главным тренером?

– По нескольким матчам судить о возможностях тренера несерьезно. В двух матчах можно произойти все что угодно.

Даже в матче с «Балтикой» могло сложиться все по‑другому, не выбей Бевеев мяч из пустых ворот или не вбрось он аут так, как он вбросил. Игра состоит из определенных моментов.

Это сложная тренерская работа, а не казино. Должно быть все рассчитано вдолгую. Нужно понимание тренера в управлении игрой, насколько он хорош в управлении футболистами, насколько он хороший мотиватор. Невозможно понять это сейчас.

В нормальном клубе ни один здравомыслящий руководитель никогда в жизни не поставит так тренера. Поэтому, конечно, у «Спартака» будет другой главный тренер. Может быть, не в следующем туре.

Но в обозримой перспективе говорить о том, что Романов будет тренером с длинным контрактом… Этот вариант исключен.

Ни один руководитель не поставит тренером человека без опыта работы главным тренером, без соответствующей лицензии и на основании двух‑трех матчей, – сказал Георгий Черданцев.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»33468 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoГеоргий Черданцев
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoВадим Романов
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Черданцев о гонке в РПЛ: «Краснодар» — однозначный фаворит. «Зениту» нужно прибавлять в качестве игры, ЦСКА – подписать зимой 2-3 игроков экстра‑класса»
31 минуту назад
Потапова сменила гражданство, Талалаева дисквалифицировали на 3 матча, «МЮ» упустил победу, «Спартак» высмеял «Динамо» перед дерби, 900 очков Панарина в НХЛ и другие новости
сегодня, 06:10
Ждем коммуникационного дизайнера – откликайтесь и сделайте самое яркое оформление контента нашей редакции!
сегодня, 06:00Вакансия
Акинфеев о получении приза «За верность» имени Черенкова: «Огромная честь!»
сегодня, 05:42
Чемпионат России. «Ахмат» против «Оренбурга», «Спартак» сыграет с «Динамо» в субботу, «Краснодар» – с ЦСКА в воскресенье
сегодня, 04:57
Батраков о стадионах РПЛ: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»
сегодня, 03:59
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Константин Тюкавин: «Готов всю жизнь провести в «Динамо», если будем каждый год выигрывать трофеи»
сегодня, 03:44
Венгер считает Францию фаворитом ЧМ-2026: «У нее больше всех форвардов мирового класса. Это будет иметь огромное значение»
сегодня, 03:13
Радимов о «Спартаке» и «Динамо»: «Романова и Гусева не утвердят. Вадиму надо было обыгрывать «Балтику», а Ролан своими интервью сам подпортил ситуацию»
сегодня, 01:22
Ко всем новостям
Последние новости
Коллина о ВАР при оценке угловых: «Главный критерий — отсутствие задержек. Никто не хочет дополнительных остановок игры»
9 минут назад
Чемпионат Португалии. «Бенфика» Моуринью против «Спортинга»
49 минут назад
Чемпионат Испании. «Мальорка в гостях у «Овьедо», «Барса» и «Реал» проведут матчи в выходные
сегодня, 06:37
«Ахмат» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 06:15
Ван Дейк о Салахе в запасе 2 матча подряд: «Неограниченного доверия не бывает. Мо по-прежнему превосходен и будет играть важную роль в «Ливерпуле»
сегодня, 06:00
Рубенс не сыграет со «Спартаком» из-за травмы. Хавбек «Динамо» восстановится к зимним сборам
сегодня, 05:28
Корнеев за продление контракта с Челестини: «В ЦСКА хорошая атмосфера. Он развивает молодых игроков. Чувствую амбициозного специалиста»
сегодня, 05:15
Лоботка не сыграет с «Юве» из-за травмы. В октябре хавбек «Наполи» пропустил 3 недели из-за повреждения приводящей мышцы
сегодня, 04:39
Мор о Баринове и «Локо»: «Самое время выкрутить руки руководству и выбить повышенный контракт. Он не пытается отнять у «РЖД» последние деньги»
сегодня, 04:23
Круговой о выступлении ЦСКА осенью: «8,5 баллов из 10. За 10 лет не набирали столько очков после 17 туров, сколько в этом сезоне»
сегодня, 03:29