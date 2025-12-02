Черданцев о Романове: «У «Спартака» будет другой главный тренер. Ни один руководитель не поставит специалиста без опыта, лицензии и на основании 2-3 матчей»
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что «Спартак» не оставит Вадима Романова главным тренером на постоянной основе.
После отставки Деяна Станковича красно-белые выиграли два из трех матчей.
– Верите ли, что руководство «Спартака» оставит Романова главным тренером?
– По нескольким матчам судить о возможностях тренера несерьезно. В двух матчах можно произойти все что угодно.
Даже в матче с «Балтикой» могло сложиться все по‑другому, не выбей Бевеев мяч из пустых ворот или не вбрось он аут так, как он вбросил. Игра состоит из определенных моментов.
Это сложная тренерская работа, а не казино. Должно быть все рассчитано вдолгую. Нужно понимание тренера в управлении игрой, насколько он хорош в управлении футболистами, насколько он хороший мотиватор. Невозможно понять это сейчас.
В нормальном клубе ни один здравомыслящий руководитель никогда в жизни не поставит так тренера. Поэтому, конечно, у «Спартака» будет другой главный тренер. Может быть, не в следующем туре.
Но в обозримой перспективе говорить о том, что Романов будет тренером с длинным контрактом… Этот вариант исключен.
Ни один руководитель не поставит тренером человека без опыта работы главным тренером, без соответствующей лицензии и на основании двух‑трех матчей, – сказал Георгий Черданцев.