  • Павел Каманцев: «Посчитайте наступы в матчах АПЛ или ЛЧ. Чтобы в РПЛ была более атлетичная борьба, нужны более атлетичные игроки. Но не другие судьи»
11

Павел Каманцев: чтобы в РПЛ была атлетичная борьба, нужны атлетичные футболисты.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью Спортсу’’ ответил на претензии в том, что судьи в РПЛ не дают игрокам бороться на поле.

– Честно скажу, я практически не смотрю чемпионат Англии. Сколько там? Восемь лиг, 40 тысяч судей и совершенно другое вообще все – от селекции и прочего. И зачем нам сравнивать себя с Англией?

– А почему нет? 

– Просто ради интереса включите АПЛ или ЛЧ – посчитайте количество наступов, которое совершается в матчах. Вы вообще помните там наступы?

– Там борются одновременно жестче и чище. Мне сложно представить в АПЛ или ЛЧ удаление по примеру Хлусевича с «Акроном».

– Мы с Александром Валерьевичем [Дюковым] обсуждаем тему жесткости [единоборств]. Как с человеком, интересующимся не просто фактами, но и причинами. 

Но, на мой взгляд, тут простая логика: чтобы в лиге была более атлетичная борьба, нужны более атлетичные игроки. Но не другие судьи. Если у вас будут качественные атлетичные игроки, которые будут везде успевать, идти в правильные единоборства, то будет другая игра.

Наши судьи же ездят судить другие лиги, раньше [до отстранения российского футбола УЕФА] ездили судить еврокубки – никто не говорил им: «Жуть, кошмар, ничего не умеете».

Знаете, я иногда слежу за матчами Второй лиги 2Б. В чем там специфика?

– В чем?

– Пять-семь ключевых решений за матч.

Да если туда сейчас отправить Карасева, Левникова и кого угодно, они с ума сойдут от количества сложных моментов. У тебя есть насмотренность, ожидания от происходящего на поле, от единоборств, от логики в них, но там регулярно происходит что-то непонятное и необычное. В этом и есть проблема. Когда происходит неожиданное, мозг не соотносит картину с тем, что у тебя в голове – и принимаешь неверное решение.

В РПЛ судить с одной стороны проще, так как ожидание от игровой ситуации можно предугадать, а с другой стороны сложнее – ответственности в разы больше.

Не хочу сказать, что наш чемпионат плохой. Наш чемпионат – сложный. И для игры, и для судейства. Мы же видели, как игроки из Голландии или откуда угодно приезжают – и у них не получается. Хотя это хорошие футболисты.

Потому что специфический чемпионат, где команды добывают очки. Не для зрителей, не для того, чтобы расти, а чтобы биться, биться, биться. Мы знаем названия этих команд, и я никого ни на секунду не осуждаю, но когда мы говорим, хорошие у нас судьи или плохие, то важно понимать: не судьи совершают наступы, не судьи бьют локтями.

А потом смотришь иностранные топ-чемпионаты и понимаешь: нет там трех локтей, трех наступов за матч, их вообще может не быть. А включите, условно, чемпионат Македонии – и увидите, как там рубятся. Сколько там специальных приемчиков, отмашек и прочего. Либо латинский чемпионат, где тоже по-другому.

Нельзя просто взять и сравнивать разные лиги и говорить: «В России судят неправильно». Везде своя специфика.

У нас, получается, ВАР должен чаще смотреть вот эти наступы/локти. 

Можно его ругать, а можно принять: ситуация случилась, в ней нужно разбираться. Это не отменяет более-менее простых ситуаций, где долго смотрят из-за других причин. Да, это проблема.

Не собираюсь всех обелять и говорить иначе. Но объективно: подобных эпизодов [с нетривиальными/нелогичными нарушениями во время единоборств] в РПЛ просто больше, – сказал Павел Каманцев.

Что не так с нашими судьями? Большой разговор с их боссом

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Павел Каманцев
logoАлександр Дюков
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoЛига чемпионов УЕФА
