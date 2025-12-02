  • Спортс
  • Ираклий Квеквескири: «Наши тренеры не хуже иностранных. В некоторых клубах дают 3-4 матча – молодым специалистам тяжело. Больше бы тренеров появилось, если бы давали больше времени»
Ираклий Квеквескири: «Наши тренеры не хуже иностранных. В некоторых клубах дают 3-4 матча – молодым специалистам тяжело. Больше бы тренеров появилось, если бы давали больше времени»

Ираклий Квеквескири: российские тренеры не хуже иностранных.

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири высказался по поводу необходимости доверия для российских тренеров.

– Вы опытный футболист. Видите в последние годы крен в сторону русских тренеров, и с чем это может быть связано?

– Так это хорошо. Считаю, что наши тренеры не хуже иностранцев.

Если им дают шанс, дают возможность прогрессировать – это здорово. Наш тренер получил работу в РПЛ, получил шанс – и доказывает.

Уверен, что в Первой и Второй лигах есть хорошие наши тренеры. Не хватает им только одного – доверия, чтобы дали шанс.

У нас в некоторых клубах дают 3-4 игры, и молодым тренерам тяжело доказать.

Считаю, что если бы давали больше времени, то и тренеров интересных своих появилось бы больше, – сказал Ираклий Квеквескири.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: &laquo;РБ Спорт&raquo;
