Ираклий Квеквескири: «Наши тренеры не хуже иностранных. В некоторых клубах дают 3-4 матча – молодым специалистам тяжело. Больше бы тренеров появилось, если бы давали больше времени»
Ираклий Квеквескири: российские тренеры не хуже иностранных.
Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири высказался по поводу необходимости доверия для российских тренеров.
– Вы опытный футболист. Видите в последние годы крен в сторону русских тренеров, и с чем это может быть связано?
– Так это хорошо. Считаю, что наши тренеры не хуже иностранцев.
Если им дают шанс, дают возможность прогрессировать – это здорово. Наш тренер получил работу в РПЛ, получил шанс – и доказывает.
Уверен, что в Первой и Второй лигах есть хорошие наши тренеры. Не хватает им только одного – доверия, чтобы дали шанс.
У нас в некоторых клубах дают 3-4 игры, и молодым тренерам тяжело доказать.
Считаю, что если бы давали больше времени, то и тренеров интересных своих появилось бы больше, – сказал Ираклий Квеквескири.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости