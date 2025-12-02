  • Спортс
  • Каманцев о заработках арбитров РПЛ: «Два матча в поле, один ВАР, один АВАР – вот уже около полумиллиона. Это договор мечты для большинства людей»
60

Каманцев о заработках арбитров РПЛ: «Два матча в поле, один ВАР, один АВАР – вот уже около полумиллиона. Это договор мечты для большинства людей»

Павел Каманцев высказался о зарплатах арбитров в РПЛ.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью Спортсу’’ рассказал об условиях работы судей в РПЛ.

– Медстраховка судей распространяется только на РПЛ?

– Если у нас остались деньги в конце года, мы можем отдельным решением комитета помочь тому, у кого сложная жизненная ситуация. Но базово страховка рассчитана на РПЛ, женскую Суперлигу и футзал. 

Это те, кто у нас в привилегированном положении. Что касается лиг ниже, то там еще нужно разбираться, почему случилась травма.

Нет задачи оплачивать лечение тем, кто, условно, бегает марафон. Мы это не пропагандируем, мягко говоря. Если вы там получили травму, мы будем вынуждены отказать в компенсации. 

– Есть судьи, кто бегает марафон? 

– Да, есть один такой судья. 

– В Первой лиге? 

– Пока в РПЛ. 

Но это выбор каждого – мы превентивно никого не наказываем. Подход простой: если вы действуете неразумно, за помощью не приходите. Вы это делали осознанно.

– Как выглядит страховка: судья, например, рвет кресты, приносит чек за операцию – и ему компенсируют? 

– Да.

Мне кажется, были выплаты даже около 700 тысяч рублей. Часть денег – сразу, часть – помощь в восстановлении. Плюс есть небольшая компенсация за пропущенный матч, если ты на ВАР не работаешь [во время травмы]. 

Думаю, далеко не на всех работах можно получать зарплату полмиллиона рублей в месяц, бесплатное восстановление, подготовку, проживать в хороших отелях, летать удобными рейсами. 

Для большинства людей это выглядит как трудовой договор мечты. 

– Полмиллиона зарплаты – с учетом зарплатной ставки и бонусов за матч? 

– Скажем, два матча в поле, один ВАР, один АВАР – вот уже будет около полумиллиона. А еще есть годовая премия, а кто-то поработал в Саудовской Аравии. Не думаю, что можно жаловаться на такие условия, – сказал Павел Каманцев.

Что не так с нашими судьями? Большой разговор с их боссом

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Павел Каманцев
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
