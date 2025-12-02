Гари Линекер: «Сейчас играть в футбол намного легче – поля выглядят как бильярдные столы. Если бы в мое время вы забивали один гол каждые два матча, то были бы одним из лучших нападающих»
Гари Линекер: сейчас играть в футболе намного легче.
Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер поделился мыслями о современном футболе.
«Да, сейчас в футбол играть намного легче. Поля выглядят как бильярдные столы.
Если бы в мое время вы забивали примерно один гол каждые два матча, то были бы одним из лучших нападающих в футболе.
Сейчас забивают намного больше гола за игру. Это показывает, насколько игра изменилась в пользу нападающих», – сказал Гари Линекер.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Standard
