«Спартак» играет на багаже Станковича. Романов кардинально ничего не менял, предпринимает ходы бывшего тренера. Команде предстоит борьба за 4-5 место в РПЛ» Дьяков о красно-белых

Виталий Дьяков: «Спартак» играет на багаже Деяна Станковича.

Бывший футболист клубов РПЛ Виталий Дьяков оценил победу «Балтики» над «Спартаком » (1:0) в матче Мир РПЛ.

«Балтика » всегда показывает сумасшедшую самоотдачу против топ-команд чемпионата. В этой встрече команда Андрея Талалаева осталась в меньшинстве и смогла одержать победу.

Нельзя сказать, что у «Спартака» не было моментов после удаления – просто красно-белые пропустили на ровном месте: Мингиян Бевеев кинул аут, а игроки расположились неправильно.

Одержать победу, когда в твоей команде большую часть времени на одного футболиста меньше, – это большая редкость. «Балтике» оставалось рассчитывать на стандарты и ауты. Благодаря этому калининградцы и забили единственный мяч.

Еще раз повторюсь, что «Балтика» выиграла за счет огромной самоотдачи. По этой причине коллектив Талалаева хорошо выступает в РПЛ.

До этого матча все пели дифирамбы Вадиму Романову и говорили, что его нужно оставлять в команде на постоянной основе. Сейчас команда проиграла «Балтике» и снова начались разговоры о поиске другого наставника.

В любом случае «Спартак» играет на багаже Деяна Станковича . По сути Романов ничего кардинально не менял. Он просто продолжает предпринимать ходы бывшего тренера.

«Спартак» занимает шестое место, а до первой строчки девять очков. Уже прошла половина чемпионата… В лучшем случае команде снова предстоит борьба за четвертое-пятое место», – сказал Виталий Дьяков.