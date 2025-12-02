«Спартак» играет на багаже Станковича. Романов кардинально ничего не менял, предпринимает ходы бывшего тренера. Команде предстоит борьба за 4-5 место в РПЛ» Дьяков о красно-белых
Бывший футболист клубов РПЛ Виталий Дьяков оценил победу «Балтики» над «Спартаком» (1:0) в матче Мир РПЛ.
«Балтика» всегда показывает сумасшедшую самоотдачу против топ-команд чемпионата. В этой встрече команда Андрея Талалаева осталась в меньшинстве и смогла одержать победу.
Нельзя сказать, что у «Спартака» не было моментов после удаления – просто красно-белые пропустили на ровном месте: Мингиян Бевеев кинул аут, а игроки расположились неправильно.
Одержать победу, когда в твоей команде большую часть времени на одного футболиста меньше, – это большая редкость. «Балтике» оставалось рассчитывать на стандарты и ауты. Благодаря этому калининградцы и забили единственный мяч.
Еще раз повторюсь, что «Балтика» выиграла за счет огромной самоотдачи. По этой причине коллектив Талалаева хорошо выступает в РПЛ.
До этого матча все пели дифирамбы Вадиму Романову и говорили, что его нужно оставлять в команде на постоянной основе. Сейчас команда проиграла «Балтике» и снова начались разговоры о поиске другого наставника.
В любом случае «Спартак» играет на багаже Деяна Станковича. По сути Романов ничего кардинально не менял. Он просто продолжает предпринимать ходы бывшего тренера.
«Спартак» занимает шестое место, а до первой строчки девять очков. Уже прошла половина чемпионата… В лучшем случае команде снова предстоит борьба за четвертое-пятое место», – сказал Виталий Дьяков.