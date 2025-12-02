  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ламин Ямаль: «Хотел бы пойти в ресторан, как обычный человек, но не могу – меня постоянно останавливают. Трудно вести себя как обычный 18-летний парень»
83

Ламин Ямаль: «Хотел бы пойти в ресторан, как обычный человек, но не могу – меня постоянно останавливают. Трудно вести себя как обычный 18-летний парень»

Ламин Ямаль: трудно вести себя как обычный 18-летний парень.

18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос по поводу своей известности в таком возрасте.

«Трудно вести себя как обычный 18-летний парень. Даже если бы я захотел, то не смог бы. Дети идут домой из школы. Я же иду на тренировки с фотографами рядом, а дети на улице ходят в моих футболках.

Я хотел бы пойти в ресторан, как обычный человек, но не могу, потому что меня постоянно останавливают. Это нормально, поскольку я известен.

Поэтому стараюсь заниматься простыми вещами – ходить в гости к маме, брату или играть в видеоигры», – сказал Ламин Ямаль в интервью CBS.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»33414 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Barca Universal
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ламин Ямаль: «Цель – не побить все рекорды, забить миллион голов. Дети захотят быть похожими на меня, надеюсь. Задача – чтобы люди получали удовольствие от футбола»
1 декабря, 14:26
Ламин Ямаль: «Многие говорят, что снова начали смотреть футбол благодаря мне. Туристы в Барселоне покупают футболки с номером 10»
1 декабря, 12:16
Ламин Ямаль: «Месси – лучший футболист всех времен. Но я хочу идти своим путем, а не быть Лео. Уважаю его за то, что он значит для футбола»
1 декабря, 10:41
Главные новости
Потапова сменила гражданство, Талалаева дисквалифицировали на 3 матча, «МЮ» упустил победу, «Спартак» высмеял «Динамо» перед дерби, 900 очков Панарина в НХЛ и другие новости
44 минуты назад
Ждем коммуникационного дизайнера – откликайтесь и сделайте самое яркое оформление контента нашей редакции!
54 минуты назадВакансия
Акинфеев о получении приза «За верность» имени Черенкова: «Огромная честь!»
сегодня, 05:42
Чемпионат России. «Ахмат» против «Оренбурга», «Спартак» сыграет с «Динамо» в субботу, «Краснодар» – с ЦСКА в воскресенье
сегодня, 04:57
Батраков о стадионах РПЛ: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»
сегодня, 03:59
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Константин Тюкавин: «Готов всю жизнь провести в «Динамо», если будем каждый год выигрывать трофеи»
сегодня, 03:44
Венгер считает Францию фаворитом ЧМ-2026: «У нее больше всех форвардов мирового класса. Это будет иметь огромное значение»
сегодня, 03:13
Радимов о «Спартаке» и «Динамо»: «Романова и Гусева не утвердят. Вадиму надо было обыгрывать «Балтику», а Ролан своими интервью сам подпортил ситуацию»
сегодня, 01:22
Аморим об 1:1 с «Вест Хэмом»: «Такой матч нужно было выигрывать. Упущенные моменты расстраивают: ты контролируешь игру, но в итоге не побеждаешь»
вчера, 22:51
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Португалии. «Бенфика» Моуринью против «Спортинга»
5 минут назад
Чемпионат Испании. «Мальорка в гостях у «Овьедо», «Барса» и «Реал» проведут матчи в выходные
17 минут назад
«Ахмат» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
39 минут назад
Ван Дейк о Салахе в запасе 2 матча подряд: «Неограниченного доверия не бывает. Мо по-прежнему превосходен и будет играть важную роль в «Ливерпуле»
54 минуты назад
Рубенс не сыграет со «Спартаком» из-за травмы. Хавбек «Динамо» восстановится к зимним сборам
сегодня, 05:28
Корнеев за продление контракта с Челестини: «В ЦСКА хорошая атмосфера. Он развивает молодых игроков. Чувствую амбициозного специалиста»
сегодня, 05:15
Лоботка не сыграет с «Юве» из-за травмы. В октябре хавбек «Наполи» пропустил 3 недели из-за повреждения приводящей мышцы
сегодня, 04:39
Мор о Баринове и «Локо»: «Самое время выкрутить руки руководству и выбить повышенный контракт. Он не пытается отнять у «РЖД» последние деньги»
сегодня, 04:23
Круговой о выступлении ЦСКА осенью: «8,5 баллов из 10. За 10 лет не набирали столько очков после 17 туров, сколько в этом сезоне»
сегодня, 03:29
Корнеев о непродлении Баринова: «Это сразу же ослабление «Локомотива» и усиление для ЦСКА. Он как будто вернулся в свою лучшую версию»
сегодня, 02:52