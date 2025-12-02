Ламин Ямаль: «Хотел бы пойти в ресторан, как обычный человек, но не могу – меня постоянно останавливают. Трудно вести себя как обычный 18-летний парень»
Ламин Ямаль: трудно вести себя как обычный 18-летний парень.
18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос по поводу своей известности в таком возрасте.
«Трудно вести себя как обычный 18-летний парень. Даже если бы я захотел, то не смог бы. Дети идут домой из школы. Я же иду на тренировки с фотографами рядом, а дети на улице ходят в моих футболках.
Я хотел бы пойти в ресторан, как обычный человек, но не могу, потому что меня постоянно останавливают. Это нормально, поскольку я известен.
Поэтому стараюсь заниматься простыми вещами – ходить в гости к маме, брату или играть в видеоигры», – сказал Ламин Ямаль в интервью CBS.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Barca Universal
