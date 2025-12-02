Энцо Фернандес: «Челси» претендует на титул АПЛ, но в этом сезоне много кандидатов – «Ливерпуль», «Ман Сити», «МЮ». Мы постараемся выйти в финал ЛЧ – заслуживаем это»
Энцо Фернандес: «Челси» претендует на титул АПЛ.
Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес поделился мыслями по поводу фаворитов текущего сезона АПЛ.
Лондонцы на данный момент занимают третью позицию в чемпионате, набрав 24 очка в 13 матчах.
«Конечно, мы претендуем на титул. В этом сезоне много претендентов: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед». Все команды борются за место на вершине таблицы.
Есть несколько очень сильных команд в АПЛ. «Арсенал» тоже много лет показывает очень хорошие результаты. «Ливерпуль» – отличная команда. Я не выберу одну, потому что все они хороши.
И мы понимаем, насколько сложно играть в Лиге чемпионов. Мы постараемся выйти в финал, чего мы заслуживаем как клуб. Мы хорошо играем, поэтому способны занять достойное место», – сказал Энцо Фернандес.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Give Me Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости