«Айнтрахт» запросит 60-70 млн евро за Брауна. Защитником интересуются «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед»

22-летний левый защитник «Айнтрахта » Натаниэль Браун интересен «Реалу », «Барселону» и «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что скауты мадридского клуба просматривали футболиста в ходе матчей против «Кельна» (4:3) и «Аталанты» (0:3).

«Барселона » также выражает конкретный интерес к игроку сборной Германии, а «Манчестер Юнайтед » следит за ситуацией.

Считается, что немецкая команда запросит 60-70 миллионов за Брауна.

В этом сезоне защитник провел 18 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Его статистику можно изучить по ссылке .

