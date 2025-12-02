«Айнтрахт» запросит 60-70 млн евро за Брауна. Защитником интересуются «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед»
«Реалу» и «Барселону» интересен Натаниэль Браун.
22-летний левый защитник «Айнтрахта» Натаниэль Браун интересен «Реалу», «Барселону» и «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что скауты мадридского клуба просматривали футболиста в ходе матчей против «Кельна» (4:3) и «Аталанты» (0:3).
«Барселона» также выражает конкретный интерес к игроку сборной Германии, а «Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией.
Считается, что немецкая команда запросит 60-70 миллионов за Брауна.
В этом сезоне защитник провел 18 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
