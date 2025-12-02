Мерсон прогнозирует 3:0 в матче «Арсенала» и «Брентфорда»: «Не думаю, что кто-то сможет догнать «канониров». «Ман Сити» – ближайший конкурент, но с «Лидсом» сыграли не блестяще»

Пол Мерсон: не думаю, что кто-то сможет догнать «Арсенал» в АПЛ.

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон ожидает победу команды тренера Микеля Артеты со счетом 3:0 над «Брентфордом» в матче АПЛ , который пройдет 3 декабря.

«Арсенал» потерял очки в матчах с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси», но побеждает всех остальных соперников – и это имеет значение.

Если бы в начале сезона «Арсеналу » сказали, что в течение недели они встретятся с «Тоттенхэмом», «Баварией» и «Челси» и одержат две победы и сыграют вничью – они бы согласились.

«Манчестер Сити » по-прежнему остается ближайшим конкурентом «Арсенала», но против «Лидса» они сыграли далеко не блестяще. Даже после ничьей с «Челси» я не думаю, что кто-то сможет догнать «Арсенал» в таблице.

Если «канониры» смогут хорошо позаботиться о своих игроках, думаю, они легко выиграют чемпионат в этом сезоне. Впереди – уверенная победа над «Брентфордом », – сообщил Пол Мерсон.