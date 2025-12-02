Карпин о лимите на иностранных тренеров: «Это помогло бы российским специалистам получать больше работы. Надо точечно подходить к этому вопросу»

Валерий Карпин высказался о лимите на иностранных тренеров.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением по поводу идеи ввести лимит в РПЛ на иностранных специалистов в тренерском штабе.

– Какой для вас лимит в РПЛ оптимальный?

– Долго шли, много было разговоров, и тот лимит, который есть сейчас, мне кажется, всех устраивает.

– Лимит на иностранных тренеров – здравая идея? И какие должны быть критерии?

– Такой лимит помог бы российским тренерам получать больше работы. Но подходить к этому вопросу надо точечно, – сказал Валерий Карпин.

