Карпин о лимите на иностранных тренеров: «Это помогло бы российским специалистам получать больше работы. Надо точечно подходить к этому вопросу»
Валерий Карпин высказался о лимите на иностранных тренеров.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением по поводу идеи ввести лимит в РПЛ на иностранных специалистов в тренерском штабе.
– Какой для вас лимит в РПЛ оптимальный?
– Долго шли, много было разговоров, и тот лимит, который есть сейчас, мне кажется, всех устраивает.
– Лимит на иностранных тренеров – здравая идея? И какие должны быть критерии?
– Такой лимит помог бы российским тренерам получать больше работы. Но подходить к этому вопросу надо точечно, – сказал Валерий Карпин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
