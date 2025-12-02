«Лидс» может уволить Фарке в случае поражений от «Челси» и «Ливерпуля». Команда проиграла четыре матча подряд и идет 18-й в АПЛ
Даниэль Фарке может покинуть «Лидс».
«Лидс» может отправить Даниэля Фарке в отставку в случае поражений в ближайших матчах от «Челси» и «Ливерпуля».
Команда проиграла четыре матча подряд в АПЛ, а также уступила в пяти из шести предыдущих игр.
При этом отмечается, что к главному тренеру внутри клуба есть сочувствие, потому что результаты не отражают позитивную игру в некоторых матчах.
На данный момент «Лидс» занимает 18-е место в таблице АПЛ, набрав 11 очков в 13 матчах.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Guardian
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости