«Лидс» может уволить Фарке в случае поражений от «Челси» и «Ливерпуля». Команда проиграла четыре матча подряд и идет 18-й в АПЛ

Даниэль Фарке может покинуть «Лидс».

«Лидс» может отправить Даниэля Фарке в отставку в случае поражений в ближайших матчах от «Челси » и «Ливерпуля ».

Команда проиграла четыре матча подряд в АПЛ, а также уступила в пяти из шести предыдущих игр.

При этом отмечается, что к главному тренеру внутри клуба есть сочувствие, потому что результаты не отражают позитивную игру в некоторых матчах.

На данный момент «Лидс» занимает 18-е место в таблице АПЛ , набрав 11 очков в 13 матчах.