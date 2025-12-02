  • Спортс
  • «Лидс» может уволить Фарке в случае поражений от «Челси» и «Ливерпуля». Команда проиграла четыре матча подряд и идет 18-й в АПЛ
16

«Лидс» может уволить Фарке в случае поражений от «Челси» и «Ливерпуля». Команда проиграла четыре матча подряд и идет 18-й в АПЛ

Даниэль Фарке может покинуть «Лидс».

«Лидс» может отправить Даниэля Фарке в отставку в случае поражений в ближайших матчах от «Челси» и «Ливерпуля».

Команда проиграла четыре матча подряд в АПЛ, а также уступила в пяти из шести предыдущих игр.

При этом отмечается, что к главному тренеру внутри клуба есть сочувствие, потому что результаты не отражают позитивную игру в некоторых матчах.

На данный момент «Лидс» занимает 18-е место в таблице АПЛ, набрав 11 очков в 13 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Guardian
logoДаниэль Фарке
logoЛидс
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoЛиверпуль
