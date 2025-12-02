  • Спортс
  Горшков об игре «Зенита» без нападающего: «Не хватает центрального форварда. Видимо, тренеры вынуждены идти на это – значит, нападающие не соответствуют уровню состава»
8

Горшков об игре «Зенита» без нападающего: «Не хватает центрального форварда. Видимо, тренеры вынуждены идти на это – значит, нападающие не соответствуют уровню состава»

Александр Горшков: «Зениту» не хватает центрального форварда.

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался по поводу игры команды в матче Мир РПЛ против «Рубина» (1:0).

– Победа «Зенита» получилась натужной, всего один удар в створ. Почему такой получилась игра с «Рубином»?

– Мне бы тоже хотелось, чтобы «Зенит» играл более активно, более ярко, красиво. Мы этого не увидели.

Понятно, что «Рубин» играл в обороне, грамотно перестраивался. Но «Зенит» тоже недостаточно был активен в плане обострения игры, поиска возможностей. Игра была скучноватая, если честно.

– Продолжается эксперимент от Сергея Семака, когда «Зенит» играет без номинальных нападающих, а в роли центрфорварда выступает Луис Энрике. Может пора это заканчивать?

– Затрудняюсь сказать, с чем связана такая тактика. Почему делается такой выбор, хотя есть нападающие.

Значит, форварды не соответствуют на сегодняшний день уровню основного состава. Тренерский штаб находится в поиске. Но это тоже не оптимальный вариант. Видимо, тренеры «Зенита» вынуждены на это идти.

Связано ли это с хорошей формой этих игроков или с плохой формой нападающих центральных… Я думаю, что, наверное, все-таки не хватает «Зениту» центрального форварда.

– Как оцените игру Максима Глушенкова?

– Как раз было видно, что он не очень доволен, что партнеры играли назад, а не вперед. Поэтому особо не шла игра.

Но все равно он делал какие-то обострения, – сказал Александр Горшков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
