Слуцкий номинирован на звание лучшего тренера сезона в Китае. «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок и стал 2-м в чемпионате
Леонид Слуцкий претендует на приз лучшему тренеру сезона в чемпионате Китая.
Леонид Слуцкий, возглавляющий «Шанхай Шэньхуа», стал номинантом на звание лучшему тренеру сезона в чемпионате Китая.
По итогам завершившегося сезона китайский клуб во главе с российским специалистом выиграл Суперкубок Китая и занял второе место в чемпионате, уступив два балла «Шанхай Порт».
Также на награду номинированы Юй Гэньвэй («Тяньцзинь»), Дэниел Рамос («Хэнань»), Ли Госюй («Далянь»), Шао Цзяи («Циндао») и Со Чжон Вон («Чэнду Жунчэн»).
Слуцкий сделал из «Шэньхуа» топа. Огромный контраст: с ним и до него
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: РБК
