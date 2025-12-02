Слуцкий номинирован на звание лучшего тренера сезона в Китае. «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок и стал 2-м в чемпионате

Леонид Слуцкий претендует на приз лучшему тренеру сезона в чемпионате Китая.

Леонид Слуцкий , возглавляющий «Шанхай Шэньхуа », стал номинантом на звание лучшему тренеру сезона в чемпионате Китая.

По итогам завершившегося сезона китайский клуб во главе с российским специалистом выиграл Суперкубок Китая и занял второе место в чемпионате, уступив два балла «Шанхай Порт».

Также на награду номинированы Юй Гэньвэй («Тяньцзинь»), Дэниел Рамос («Хэнань»), Ли Госюй («Далянь»), Шао Цзяи («Циндао») и Со Чжон Вон («Чэнду Жунчэн»).

Слуцкий сделал из «Шэньхуа» топа. Огромный контраст: с ним и до него