Талалаев об удалении со «Спартаком»: «Надо быть сдержаннее – мы являемся примером для подрастающего поколения. Но футбол – это эмоции»
Андрей Талалаев об удалении: надо быть сдержаннее.
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал свое удаление в матче Мир РПЛ против «Спартака» (1:0).
Специалист был удален в первом тайме игры за «саркастические аплодисменты в сторону судьи». Поводом для удаления стал «оскорбительный жест в сторону резервного судьи». На игре работал арбитр Кирилл Левников.
«Понятно, что надо быть сдержаннее.
Мы являемся примером для подрастающего поколения. Но футбол – это эмоции. Мы все время говорим об этом. Я хочу, чтобы люди оценивали то, что происходит.
У нас были вопросы с несколькими футболистами со скамейки «Спартака» еще во время матча, до того, как было принято решение [об удалении]», – сказал Андрей Талалаев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
