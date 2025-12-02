Талалаев об удалении со «Спартаком»: «Надо быть сдержаннее – мы являемся примером для подрастающего поколения. Но футбол – это эмоции»

Андрей Талалаев об удалении: надо быть сдержаннее.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал свое удаление в матче Мир РПЛ против «Спартака» (1:0).

Специалист был удален в первом тайме игры за «саркастические аплодисменты в сторону судьи» . Поводом для удаления стал «оскорбительный жест в сторону резервного судьи». На игре работал арбитр Кирилл Левников.

«Понятно, что надо быть сдержаннее.

Мы являемся примером для подрастающего поколения. Но футбол – это эмоции. Мы все время говорим об этом. Я хочу, чтобы люди оценивали то, что происходит.

У нас были вопросы с несколькими футболистами со скамейки «Спартака » еще во время матча, до того, как было принято решение [об удалении]», – сказал Андрей Талалаев .