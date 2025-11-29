Геннадий Орлов: «Соболев и Мусаев – не игроки команд, которые могут претендовать на золото. Они стараются, но, как говорил Суворов: «Везение везением, но необходимо и умение»

Геннадий Орлов: Соболев и Мусаев не игроки для команд, претендующих на золото.

Комментатор Геннадий Орлов оценил уровень нападающих Александра Соболева из «Зенита » и Тамерлана Мусаева из ЦСКА.

– «Зенит» только разгоняется, особенно бразильцы. Жерсон когда-то прибавит же. Вендела не было. «Зенит» соперник сам себе. Если они сыграют в силу своих возможностей, как они умеют, то они выиграют первое место.

Важные матчи показывают: «Зенит» обыгрывает «Краснодар» у них дома. А «Краснодар» – претендент номер один на золото. Они стабильно играют, у них есть уверенность, и у них очень хороший вратарь, а это самое главное!

Адамов, как и Латышонок, – они нестабильны. Почему играет Адамов – потому что он выручает, как когда-то делал Малафеев . Какой вратарь был в «Зените»! На линии спасал! У ЦСКА тоже проблемы. Они сели. Удивительно: три паузы на сборные – они приезжают и их не хватает. Значит, им нужны футболисты на скамейку.

– Челестини жалуется на нападение.

– Жалуется… При всем уважении что Соболев, что Мусаев… Понимаешь? Это не игроки команд, которые могут претендовать на золотые медали. К сожалению! Мы же должны давать им объективную оценку. Они хорошие ребята, стараются. Но необходимо, как говорил Суворов: «Везение везением, но необходимо и умение». Умение и мастерство, – сказал Орлов.

Орлов дал свой комментарий перед игрой ЦСКА с «Оренбургом» (2:0), в которой Мусаев забил свой первый гол в РПЛ с августа.