Холанд три матча без голов – более длинной серии в 2025-м еще не было

Холанд не может забить уже три матча.

Эрлинг Холанд в третий раз подряд покинул поле без забитых мячей.

Форвард «Манчестер Сити » не сумел отличиться в игре с «Лидсом » (3:2) в 13-м туре АПЛ . Ранее он не забил «Байеру» (0:2) в Лиге чемпионов и «Ньюкаслу» в чемпионате (1:2).

Последний результативный удар был в составе сборной Норвегии 16 ноября. В тот день он дважды забил Италии в квалификации ЧМ-2026.

Серии из трех матчей без голов у Холанда не было с мая. В декабре 2024-го он не забивал в четырех играх.

Подробно со статистикой Эрлинга можно ознакомиться здесь .