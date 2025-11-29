Холанд три матча без голов – более длинной серии в 2025-м еще не было
Холанд не может забить уже три матча.
Эрлинг Холанд в третий раз подряд покинул поле без забитых мячей.
Форвард «Манчестер Сити» не сумел отличиться в игре с «Лидсом» (3:2) в 13-м туре АПЛ. Ранее он не забил «Байеру» (0:2) в Лиге чемпионов и «Ньюкаслу» в чемпионате (1:2).
Последний результативный удар был в составе сборной Норвегии 16 ноября. В тот день он дважды забил Италии в квалификации ЧМ-2026.
Серии из трех матчей без голов у Холанда не было с мая. В декабре 2024-го он не забивал в четырех играх.
Подробно со статистикой Эрлинга можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
