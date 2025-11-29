Талалаев перед «Спартаком»: «Как сказал наш земляк Иммануил Кант: «Дисциплина – это не ограничение свободы, а отсечение ненужного». Цитату приписывают Брюсу Ли

Андрей Талалаев: Дисциплина – это не ограничение свободы, а отсечение ненужного.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мыслями перед матчем со «Спартаком ».

Игра 17-го тура Мир РПЛ проходит в Калининграде (0:0, первый тайм).

– У нас нет четкого разделения на основных и неосновных. Те, кто здоров, выйдут играть с хорошей командой.

– К какому «Спартаку» было готовиться легче – команде Станковича или нынешней?

– Сейчас было намного меньше времени, в каждой игре изменения у этого «Спартака», сегодня Солари выйдет как нападающий. Мы думаем, на какой позиции выйдет Литвинов, немного скомканная подготовка.

Я бы не стал рассматривать этот матч как тактическую дуэль. Как сказал наш земляк Иммануил Кант: «Дисциплина – это не ограничение свободы, это отсечение всего ненужного». (Цитату приписывают Брюсу Ли – Спортс’‘).

Чтобы обыграть сегодняшний «Спартак», только дисциплинированной игры будет мало. Мы умеем играть в футбол, но чтобы обыграть такие команды, которые на ходу, нам нужно, чтобы что‑то лишнее добавили. Должен быть на поле креатив. Адаптация к тому, что нам предложит «Спартак», – тоже признак мастерства, – сказал Талалаев.