  • РПЛ о матче «Акрон» – «Пари НН» в Самаре: «Концентрация тумана была оценена как приемлемая. Получив поддержку от всех сторон, судья принял решение использовать красные мячи»
РПЛ о матче «Акрон» – «Пари НН» в Самаре: «Концентрация тумана была оценена как приемлемая. Получив поддержку от всех сторон, судья принял решение использовать красные мячи»

В пресс-службе РПЛ высказались по поводу условий проведения матча 17-го тура Мир РПЛ «Акрон» – «Пари НН» (1:2), который проходил в Самаре в условиях сильного тумана

«Судейская бригада заблаговременно прибыла на стадион для оценки пригодности метеорологических условий для проведения матча. Согласно регламенту, судья имеет право принять решение об отмене или переносе игры не более чем на 60 минут, если погодные условия опасны для здоровья футболистов или препятствуют проведению игры.

Концентрация тумана была оценена как приемлемая для участников матча. У судей состоялся обмен информацией с делегатом матча и представителем основного вещателя. Далее совместно с ВАР-центром было обсуждено возможное влияние погодных условий на качество игрового процесса и процедуры видеопросмотра эпизодов.

Получив поддержку от всех сторон, главный судья принял решение использовать красные мячи для оптимальной видимости на поле и для ВАР-центра. Четкость отображения мяча на мониторах системы имеет ключевое значение для принятия правильных судейских решений», – заявили в РПЛ.

«Пари НН» отказался сменить красный мяч на белый в игре с «Акроном» при сильном тумане, написал Шнякин: «Сраные суеверия: ведем, ничего менять нельзя! И пофиг на удобства зрителя»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
