Адамс забил из центрального круга в матче «Борнмута» с «Сандерлендом». 43,3 метра – самая большая дистанция в АПЛ-2025/26
«Борнмут» забил «Сандерленду» с центра поля.
«Борнмут» забил с самой дальней дистанции в текущем чемпионате Англии.
На 15-й минуте матча 13-го тура полузащитник Тайлер Адамс в контратаке принял решение пробить из центрального круга и отправил мяч за спину голкиперу Робину Руфсу.
Игрок «Борнмута» забил с 43,3 метра – самого большого расстояния в АПЛ-2025/26.
Изображения: кадры из трансляции DAZN 4
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Analyst
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости