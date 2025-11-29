Адамс забил из центрального круга в матче «Борнмута» с «Сандерлендом». 43,3 метра – самая большая дистанция в АПЛ-2025/26

«Борнмут» забил «Сандерленду» с центра поля.

«Борнмут » забил с самой дальней дистанции в текущем чемпионате Англии.

На 15-й минуте матча 13-го тура полузащитник Тайлер Адамс в контратаке принял решение пробить из центрального круга и отправил мяч за спину голкиперу Робину Руфсу .

Игрок «Борнмута» забил с 43,3 метра – самого большого расстояния в АПЛ-2025/26.

Изображения: кадры из трансляции DAZN 4