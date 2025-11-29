Ямаль упал в штрафной «Алавеса» после контакта с коленом Парады. Судья не дал «Барсе» пенальти

Судья не дал «Барселоне» пенальти после падения Ямаля.

«Барселона » претендовала на пенальти в первом тайме игры с «Алавесом ».

На 29-й минуте матча 14-го тура Ла Лиги Ламин Ямаль упал в штрафной после контакта с коленом защитника гостей Виктора Парады.

Главный судья Мигель Анхель Ортис Арьяс принял решение не назначать одиннадцатиметровый. Повтор он не смотрел.

Изображения: кадры из трансляции «Матч! Футбол 2»