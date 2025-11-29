  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Орлов о Станковиче в «Спартаке»: «Вел себя как гопник! Так нельзя – игроки копируют тренера, команда неуправляема. Тренер должен держать в узде футболистов на поле»
68

Орлов о Станковиче в «Спартаке»: «Вел себя как гопник! Так нельзя – игроки копируют тренера, команда неуправляема. Тренер должен держать в узде футболистов на поле»

Геннадий Орлов: Станкович вел себя как гопник, так нельзя – игроки копируют.

Комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича во время работы в московской команде.

– Появилась статистика: только четыре иностранных тренера из 62 выиграли РПЛ после распада СССР. Что можете сказать об этой статистике?

– Российский чемпионат тяжелый. Бразильцев бьют – они падают все время. Результат дают игроки. Спаллетти два раза выигрывал чемпионат, Адвокат, Виллаш-Боаш – это все «Зенит».

Каррера выигрывал в «Спартаке». Это трудно и все индивидуально. Я до сих пор убежден, что чемпионство Карреры – это хорошая подготовка Аленичева с Титовым.

– Тот самый багаж?

– Конечно! Это те дрожжи, на которых они играли тот сезон.

– Можно ли сейчас так сказать про Романова и багаж Станковича?

– Станкович погубил сам себя. Так нельзя вести себя! Тренер должен держать игроков в узде на футбольном поле, чтобы они получали меньше карточек и была дисциплина. А когда тренер начинает кричать на судью – игроки же копируют тренера! Команда неуправляема. Так нельзя! Станкович сорвался.

Может быть, ему надоело здесь, не знаю. Он же говорил, что ему домой хочется. Такая история… Потом, для «Спартака», где Старостины… Ребята были интеллигентные. Даже Женя Ловчев из деревни Крюково пришел, и он тоже превратился в человека, который был воспитанный. И стал воспитанным. Команда переделывает игрока.

А здесь – тренер ведет себя как гопник! Ну что это? Нельзя, недопустимо, – сказал Орлов.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25330 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoГеннадий Орлов
logoЕгор Титов
logoсудьи
logoНиколай Старостин
психология
logoМассимо Каррера
logoЕвгений Ловчев
logoАндре Виллаш-Боаш
logoЛучано Спаллетти
logoЗенит
logoДик Адвокат
logoДмитрий Аленичев
Андрей Старостин
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генич о Станковиче: «Не хотел публично рассказывать, но слышал, что он просто уничтожал Бабича. Говорил игрокам: «Ты вообще не должен здесь быть, по уровню не подходишь»
28 ноября, 14:22
Быстров о «Спартаке»: «Станкович приехал денег заработать и покричать, что он великий. За две игры при Романове футбол стал интереснее. Главное, чтобы перло, сейчас дергаться нет смысла»
27 ноября, 11:22
Хачатурянц о Станковиче: «Все было у него в руках с таким набором футболистов. И вы видите место, которое «Спартак» занимает»
27 ноября, 09:35
Павел Яковлев: «Эмери, как и Станкович, потерял контроль над коллективом в «Спартаке». И все, закончился, а потом уехал и все выиграл»
26 ноября, 20:36Видео
Главные новости
Судья засчитал гол «Атлетико» «Барселоне» после проверки на офсайд. Баэна открыл счет, выйдя один на один
4 минуты назадФото
«Барселона» – «Атлетико». 1:1 – Рафинья ответил на гол Баэны. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
23 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
34 минуты назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
34 минуты назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
34 минуты назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
35 минут назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
49 минут назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
сегодня, 19:31Live
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
сегодня, 19:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Пальма забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе
4 минуты назад
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 1:3 – у Холанда гол и пас, Рейндерс, Фоден, Смит-Роу тоже забили. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
19 минут назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
31 минуту назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
34 минуты назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
39 минут назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
59 минут назад
Экс-форвард ЦСКА Думбия о расизме: «До приезда в Россию проблем не возникало. Фанаты «Спартака» что-то выкрикивали, соперники пытались выбить из колеи, но я очень крепок психологически»
сегодня, 19:09