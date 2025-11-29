Орлов о Станковиче в «Спартаке»: «Вел себя как гопник! Так нельзя – игроки копируют тренера, команда неуправляема. Тренер должен держать в узде футболистов на поле»

Геннадий Орлов: Станкович вел себя как гопник, так нельзя – игроки копируют.

Комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича во время работы в московской команде.

– Появилась статистика: только четыре иностранных тренера из 62 выиграли РПЛ после распада СССР. Что можете сказать об этой статистике?

– Российский чемпионат тяжелый. Бразильцев бьют – они падают все время. Результат дают игроки. Спаллетти два раза выигрывал чемпионат, Адвокат, Виллаш-Боаш – это все «Зенит».

Каррера выигрывал в «Спартаке». Это трудно и все индивидуально. Я до сих пор убежден, что чемпионство Карреры – это хорошая подготовка Аленичева с Титовым.

– Тот самый багаж?

– Конечно! Это те дрожжи, на которых они играли тот сезон.

– Можно ли сейчас так сказать про Романова и багаж Станковича?

– Станкович погубил сам себя. Так нельзя вести себя! Тренер должен держать игроков в узде на футбольном поле, чтобы они получали меньше карточек и была дисциплина. А когда тренер начинает кричать на судью – игроки же копируют тренера! Команда неуправляема. Так нельзя! Станкович сорвался.

Может быть, ему надоело здесь, не знаю. Он же говорил, что ему домой хочется. Такая история… Потом, для «Спартака», где Старостины… Ребята были интеллигентные. Даже Женя Ловчев из деревни Крюково пришел, и он тоже превратился в человека, который был воспитанный. И стал воспитанным. Команда переделывает игрока.

А здесь – тренер ведет себя как гопник! Ну что это? Нельзя, недопустимо, – сказал Орлов.