Сорокин о возвращении России: «Футбольное сообщество не отвернулось тотально. В ситуации давления на нас живем, как приходится. Работа РФС возымеет результат»
Советник президента РФС Алексей Сорокин высказался об отношении европейских стран к возвращению России в международные турниры.
«У меня такого мониторинга мнений нет, честно говоря. Знаете, проблема футбола в том, что все комментируют и все разбираются. Не хочется пополнять число людей, которые фантазируют что-то.
Надо просто продолжать планомерную работу, которую ведет РФС по убеждению наших коллег в несправедливости этого решения. Работа продолжается, это самое главное. Я абсолютно убежден, она возымеет свой результат. Мы вернемся обратно, вопрос – когда.
Мне кажется, РФС прекрасно справляется, соперники есть, игры есть. В нынешней ситуации давления на нас живем, как приходится, что делать.
Но нельзя сказать, что футбольное сообщество от нас тотально отвернулось и ничего нет. Нет. Надо добиться окончательного возврата. Тогда футбол воспрянет с новой силой», – сказал Сорокин.