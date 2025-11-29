Орлов про Бубнова: «Он интересен, но теряет более интеллектуальную часть аудитории, они тоже любят футбол. Надо кое-что подправить»

Геннадий Орлов: Бубнов теряет часть интеллектуальной аудитории футбола.

Комментатор Геннадий Орлов высказался об эксперте Александре Бубнове в связи с его резонансными высказываниями в «Коммент.Шоу».

«Хочу сказать про Бубнова. Очень хорошо, что вы его взяли. Он интересен, но он должен сам на себя посмотреть и кое-что подправить.

Потому что, конечно, с точки зрения зрелища, он теряет часть аудитории, людей более интеллектуальных. А они тоже любят футбол, понимаешь? Но то, как он разбирает футбол...

Я смотрел в Питере по телевизору, когда ты (обращается к Нобелю Арустамяну – Спортс’‘) возмутился тем, что он пятерку за матч поставил защитнику Девееву, мол тот вообще привез нам поражение.

Технико-тактические данные – это ведь срез моментов. Каждый футболист в среднем 2-2,5 минуты владеет мячом. И вот эта техника-тактика – они об этом: процент передач точных, и то-то, то-то, – борьба, отбор.Но нигде никто пока еще не придумал, как оценить, ведь футбол – игра без мяча. Все остальное время, около 60 минут, и длится игра. И футбол без мяча: куда бежать, как бегать.

Это надо рассказывать, рассказывать о нюансах игры, чем Бубнов и хорош. Он рассказывает о нюансах игры, поэтому это удача вашего шоу», – сказал Орлов в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Бубнов возглавил бы «Динамо»: «У меня бы Царь, Шалимов и Кобелев были. Гусева с Паршивлюком не было бы – не тот уровень. За год мы игрочков подкупим, из академии возьмем, выстроим игру»

Бубнов об уровне сборной России: «Нас Украина порвет в Москве. И нас порвет Грузия с Кварацхелией. С такой игрой и нулевым тренером мы не попали бы на ЧМ-2026»

Александр Бубнов: «Батраков сильнее Гюлера и в два раза дешевле – может в «Реале» играть. Что такое для них 20 млн евро? 20 копеек. И Кисляк может – их уровень соответствует»

Александр Бубнов: «Бердыева тренером сборной можно поставить. Он «Барселону» обыгрывал. Это не «Армавир» тренировать»