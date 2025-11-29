  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Орлов про Бубнова: «Он интересен, но теряет более интеллектуальную часть аудитории, они тоже любят футбол. Надо кое-что подправить»
43

Орлов про Бубнова: «Он интересен, но теряет более интеллектуальную часть аудитории, они тоже любят футбол. Надо кое-что подправить»

Геннадий Орлов: Бубнов теряет часть интеллектуальной аудитории футбола.

Комментатор Геннадий Орлов высказался об эксперте Александре Бубнове в связи с его резонансными высказываниями в «Коммент.Шоу».

«Хочу сказать про Бубнова. Очень хорошо, что вы его взяли. Он интересен, но он должен сам на себя посмотреть и кое-что подправить.

Потому что, конечно, с точки зрения зрелища, он теряет часть аудитории, людей более интеллектуальных. А они тоже любят футбол, понимаешь? Но то, как он разбирает футбол...

Я смотрел в Питере по телевизору, когда ты (обращается к Нобелю Арустамяну – Спортс’‘) возмутился тем, что он пятерку за матч поставил защитнику Девееву, мол тот вообще привез нам поражение.

Технико-тактические данные – это ведь срез моментов. Каждый футболист в среднем 2-2,5 минуты владеет мячом. И вот эта техника-тактика – они об этом: процент передач точных, и то-то, то-то, – борьба, отбор.Но нигде никто пока еще не придумал, как оценить, ведь футбол – игра без мяча. Все остальное время, около 60 минут, и длится игра. И футбол без мяча: куда бежать, как бегать.

Это надо рассказывать, рассказывать о нюансах игры, чем Бубнов и хорош. Он рассказывает о нюансах игры, поэтому это удача вашего шоу», – сказал Орлов в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Бубнов возглавил бы «Динамо»: «У меня бы Царь, Шалимов и Кобелев были. Гусева с Паршивлюком не было бы – не тот уровень. За год мы игрочков подкупим, из академии возьмем, выстроим игру»

Бубнов об уровне сборной России: «Нас Украина порвет в Москве. И нас порвет Грузия с Кварацхелией. С такой игрой и нулевым тренером мы не попали бы на ЧМ-2026»

Александр Бубнов: «Батраков сильнее Гюлера и в два раза дешевле – может в «Реале» играть. Что такое для них 20 млн евро? 20 копеек. И Кисляк может – их уровень соответствует»

Александр Бубнов: «Бердыева тренером сборной можно поставить. Он «Барселону» обыгрывал. Это не «Армавир» тренировать»

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25328 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Коммент.Шоу»
Коммент.Шоу
logoАлександр Бубнов
соцсети
logoГеннадий Орлов
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoНобель Арустамян
logoИгорь Дивеев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бубнов об уровне сборной России: «Нас Украина порвет в Москве. И нас порвет Грузия с Кварацхелией. С такой игрой и нулевым тренером мы не попали бы на ЧМ-2026»
19 ноября, 18:30
Бубнов о сборной России: «Никому не нужна! Сборная нужна только для официальных международных игр. Зачем там Карпин? Царь, Ташуев, Пятибратов работали бы забесплатно»
19 ноября, 16:19
Бубнов о Карпине: «Сбитый летчик. Когда он был сильным? Начиная с «Армавира» всем лапшу вешал – взяли, чтобы в первую лигу поднял, а он в третью вывел»
19 ноября, 08:40
Бубнов о «Балтике» и Талалаеве: «Играют в антифутбол, как собаки бегают – смотреть невозможно. С другим тренером будет в тысячу раз лучше»
29 октября, 15:47
Главные новости
Судья засчитал гол «Атлетико» «Барселоне» после проверки на офсайд. Баэна открыл счет, выйдя один на один
3 минуты назадФото
«Барселона» – «Атлетико». 1:1 – Рафинья ответил на гол Баэны. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
22 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
33 минуты назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
33 минуты назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
33 минуты назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
34 минуты назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
48 минут назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
сегодня, 19:31Live
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
сегодня, 19:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Пальма забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе
3 минуты назад
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 1:3 – у Холанда гол и пас, Рейндерс, Фоден, Смит-Роу тоже забили. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
18 минут назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
30 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
33 минуты назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
38 минут назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
58 минут назад
Экс-форвард ЦСКА Думбия о расизме: «До приезда в Россию проблем не возникало. Фанаты «Спартака» что-то выкрикивали, соперники пытались выбить из колеи, но я очень крепок психологически»
сегодня, 19:09