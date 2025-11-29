«Локомотив» признан лучшим клубом РПЛ по работе с молодыми игроками на премии комментаторов «Голос спорта» в номинации имени Василия Уткина

«Локомотив» признан лучшим клубом РПЛ по работе с молодыми футболистами.

В Государственном музее спорта состоялась VII национальная премия Российской ассоциации спортивных комментаторов «Голос спорта». В номинации «Футбольный клуб» имени Василия Уткина победителем стал ФК «Локомотив» как лучший клуб РПЛ по работе с молодыми футболистами.

Награду из рук комментатора Григория Твалтвадзе получили директор Академии «Локо» Сергей Овчинников и старший тренер Академии Александр Бородюк.

«Очень приятно находиться здесь и видеть столько заслуженных людей в зале. Такие премии развивают спорт и популяризируют его.

Для Академии ФК «Локомотив», для «Российских Железных Дорог» большая честь – получить эту премию. Воспитание молодых талантов – это очень важный и трудный путь, и мы очень горды стать победителями в этой номинации», – сказал Овчинников.

«Я думаю, что «Локомотив» закономерно получил эту премию. Не так давно мы попали в список 100 лучших академий мира, что тоже очень значимое и знаковое событие для нас.

В первую очередь хотелось бы поблагодарить руководство «РЖД», которое с пониманием относится к значимости детско-юношеского футбола и уделяет ему огромное внимание. Большое спасибо нашим детским тренерам, которые очень много вкладывают в развитие наших воспитанников, всем сотрудникам Академии. И, конечно, Борису Ротенбергу и Дмитрию Балашову, которые очень много сделали для того, чтобы Академия «Локо » находилась на своем месте. Мы занимаемся очень значимым делом, воспитывая наших молодых футболистов», – заявил Бородюк.

