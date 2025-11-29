  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Локомотив» признан лучшим клубом РПЛ по работе с молодыми игроками на премии комментаторов «Голос спорта» в номинации имени Василия Уткина
Фото
14

«Локомотив» признан лучшим клубом РПЛ по работе с молодыми игроками на премии комментаторов «Голос спорта» в номинации имени Василия Уткина

«Локомотив» признан лучшим клубом РПЛ по работе с молодыми футболистами.

В Государственном музее спорта состоялась VII национальная премия Российской ассоциации спортивных комментаторов «Голос спорта». В номинации «Футбольный клуб» имени Василия Уткина победителем стал ФК «Локомотив» как лучший клуб РПЛ по работе с молодыми футболистами. 

Награду из рук комментатора Григория Твалтвадзе получили директор Академии «Локо» Сергей Овчинников и старший тренер Академии Александр Бородюк. 

«Очень приятно находиться здесь и видеть столько заслуженных людей в зале. Такие премии развивают спорт и популяризируют его.

Для Академии ФК «Локомотив», для «Российских Железных Дорог» большая честь – получить эту премию. Воспитание молодых талантов – это очень важный и трудный путь, и мы очень горды стать победителями в этой номинации», – сказал Овчинников.

«Я думаю, что «Локомотив» закономерно получил эту премию. Не так давно мы попали в список 100 лучших академий мира, что тоже очень значимое и знаковое событие для нас.

В первую очередь хотелось бы поблагодарить руководство «РЖД», которое с пониманием относится к значимости детско-юношеского футбола и уделяет ему огромное внимание. Большое спасибо нашим детским тренерам, которые очень много вкладывают в развитие наших воспитанников, всем сотрудникам Академии. И, конечно, Борису Ротенбергу и Дмитрию Балашову, которые очень много сделали для того, чтобы Академия «Локо» находилась на своем месте. Мы занимаемся очень значимым делом, воспитывая наших молодых футболистов», – заявил Бородюк.

Фото: fclm.ru

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25327 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Локомотива»
logoЛокомотив
детский футбол
logoпремьер-лига Россия
logoВасилий Уткин
logoСергей Овчинников
logoАлександр Бородюк
logoГригорий Твалтвадзе
logoБорис Ротенберг-младший
РЖД
телевидение
logoЛокомотив мол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Турнир детских команд «Путь Будущего» пройдет в декабре. Участвуют «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и другие
28 ноября, 14:55
«Локомотив» утвердил Овчинникова на должность директора Академии клуба. Борис Ротенберг сказал: «Вернули легенду. Будущее начинается здесь и сейчас!»
24 ноября, 13:59Фото
Наумов об Овчинникове во главе академии «Локо»: «Первое и не последнее хорошее решение Ротенберга на посту гендиректора. У Сергея сумасшедшая харизма!»
21 ноября, 07:58
«Локомотив» показал репортаж о работе академии. Она попала в топ-100 в мире по версии CIES
11 ноября, 12:50
Главные новости
Судья засчитал гол «Атлетико» «Барселоне» после проверки на офсайд. Баэна открыл счет, выйдя один на один
3 минуты назадФото
«Барселона» – «Атлетико». 1:1 – Рафинья ответил на гол Баэны. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
22 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
33 минуты назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
33 минуты назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
33 минуты назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
34 минуты назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
48 минут назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
сегодня, 19:31Live
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
сегодня, 19:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Пальма забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе
3 минуты назад
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 1:3 – у Холанда гол и пас, Рейндерс, Фоден, Смит-Роу тоже забили. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
18 минут назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
30 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
33 минуты назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
38 минут назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
58 минут назад
Экс-форвард ЦСКА Думбия о расизме: «До приезда в Россию проблем не возникало. Фанаты «Спартака» что-то выкрикивали, соперники пытались выбить из колеи, но я очень крепок психологически»
сегодня, 19:09