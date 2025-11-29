  • Спортс
  • Тарпищев о том, что гендиректор «Спартака» Некрасов болел за ЦСКА: «Это ни на что не влияет, хуже не будет. У Гинера надо учиться работать и не промахиваться в трансферах»
Тарпищев о том, что гендиректор «Спартака» Некрасов болел за ЦСКА: «Это ни на что не влияет, хуже не будет. У Гинера надо учиться работать и не промахиваться в трансферах»

Шамиль Тарпищев не считает проблемой, что гендиректор «Спартака» болел за ЦСКА.

Глава Федерации тенниса России, болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев заявил, что не видит проблемы в том, что генеральный директор красно‑белых Сергей Некрасов ранее был замечен в шарфе ЦСКА.

В начале октября Некрасов был назначен на должность генерального директора «Спартака». В профилях социальных сетей у функционера есть фотографии в шарфе ЦСКА.

– Новый генеральный директор «Спартака» Некрасов болел за ЦСКА. Как вы к этому относитесь?

– Нормально. Это ни на что не влияет. Во всяком случае, хуже, чем было, не будет (смеется).

В данном случае у [президента ЦСКА] Гинера надо учиться, как он работал и не промахивался в трансферной политике. В данном случае же Некрасов не работает против «Спартака», и он не на том месте, где решают вкусы болельщика. Это его работа.

Я вообще по‑другому немного думаю про футбол. Первое – воля агентов очень большая, это неправильно. Второе – надо вообще в футболе сделать молодежный состав до 21 года, как в Аргентине, допустим. Потому что в 18 лет, когда они уходят в Первую лигу, многие пропадают, потому что контролируемости уже нет. Это все зависит только от характера игрока, это тоже неправильно. Футболиста надо продолжать вести, тогда было бы меньше потерь и больше бы звезд из наших российских игроков.

Третье – это то, что всегда ущемлены российские тренеры, это тоже неправильно. В первой лиге много команд, где можно было бы использовать наших специалистов, они с удовольствием работали бы и раскрывали игроков, – заявил Тарпищев.

Что известно о гендиректоре «Спартака»: член «конского клуба», профи в поиске больших денег

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
