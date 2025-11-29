  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хачатурянц за пиво на стадионах: «Привлечение дополнительных средств точно не помешает в нынешней ситуации»
13

Хачатурянц за пиво на стадионах: «Привлечение дополнительных средств точно не помешает в нынешней ситуации»

Ашот Хачатурянц о пиве на стадионах: привлечение средств сейчас не помешает.

Бывший глава Мир РПЛ Ашот Хачатурянц поддержал возвращение продажи пива на стадионах.

Ранее депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что руководители РФС и РПЛ заинтересованы в скорейшем принятии соответствующего законопроекта.

– Возвращение пива на стадион было бы правильным шагом?

– Это в первую очередь привлечение дополнительных средств. В нынешней ситуации это точно не помешает, – отметил Хачатурянц.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25326 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
алкоголь и спорт
болельщики
logoМатч ТВ
деньги
logoАшот Хачатурянц
Политика
стадионы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Владислав Третьяк: «Пиво должно быть на стадионах. Лучше пусть люди выпьют там, чем в подворотне. Оно продается на всех аренах мира – как на футболе, так и на хоккее»
26 ноября, 13:56
Тарасова о пиве на стадионах: «В нашем футболе смотреть не на что – только пить и остается. В фигурном катании алкоголь не нужен»
25 ноября, 13:31
Депутат КПРФ Обухов против пива на стадионах: «При нынешнем уровне озлобленности и моральной деградации нашего общества я ничего хорошего не вижу. Это определенный риск»
23 ноября, 12:20
Глава РПЛ Алаев о пиве на стадионах: «Надеюсь, в следующем году вернется, мы близки к этому. Все клубы единогласно «за»
23 ноября, 08:45
Главные новости
Судья засчитал гол «Атлетико» «Барселоне» после проверки на офсайд. Баэна открыл счет, выйдя один на один
2 минуты назадФото
«Барселона» – «Атлетико». 1:1 – Рафинья ответил на гол Баэны. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
21 минуту назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
32 минуты назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
32 минуты назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
32 минуты назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
33 минуты назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
47 минут назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
сегодня, 19:31Live
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
сегодня, 19:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Пальма забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
49 секунд назадLive
Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе
2 минуты назад
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 1:3 – у Холанда гол и пас, Рейндерс, Фоден, Смит-Роу тоже забили. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
17 минут назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
29 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
31 минуту назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
32 минуты назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
37 минут назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
57 минут назад
Экс-форвард ЦСКА Думбия о расизме: «До приезда в Россию проблем не возникало. Фанаты «Спартака» что-то выкрикивали, соперники пытались выбить из колеи, но я очень крепок психологически»
сегодня, 19:09