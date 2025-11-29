Хачатурянц за пиво на стадионах: «Привлечение дополнительных средств точно не помешает в нынешней ситуации»
Ашот Хачатурянц о пиве на стадионах: привлечение средств сейчас не помешает.
Бывший глава Мир РПЛ Ашот Хачатурянц поддержал возвращение продажи пива на стадионах.
Ранее депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что руководители РФС и РПЛ заинтересованы в скорейшем принятии соответствующего законопроекта.
– Возвращение пива на стадион было бы правильным шагом?
– Это в первую очередь привлечение дополнительных средств. В нынешней ситуации это точно не помешает, – отметил Хачатурянц.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости