Хачатурянц за пиво на стадионах: «Привлечение дополнительных средств точно не помешает в нынешней ситуации»

Ашот Хачатурянц о пиве на стадионах: привлечение средств сейчас не помешает.

Бывший глава Мир РПЛ Ашот Хачатурянц поддержал возвращение продажи пива на стадионах.

Ранее депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что руководители РФС и РПЛ заинтересованы в скорейшем принятии соответствующего законопроекта.

– Возвращение пива на стадион было бы правильным шагом?

– Это в первую очередь привлечение дополнительных средств. В нынешней ситуации это точно не помешает, – отметил Хачатурянц.