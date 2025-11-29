  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лещенко о чемпионстве «Динамо»: «Я не доживу. В этом сезоне будет 6-е место, наверное. В следующем будем 100% рассчитывать на призовое»
28

Лещенко о чемпионстве «Динамо»: «Я не доживу. В этом сезоне будет 6-е место, наверное. В следующем будем 100% рассчитывать на призовое»

Лев Лещенко о чемпионстве «Динамо»: я не доживу до этого, будут шестыми.

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался о перспективах чемпионства клуба.

После 16 матчей чемпионата России бело-голубые с 20 очками занимают девятое место.

О шансах в Мир РПЛ в нынешнем сезоне

«Я не доживу до этого (до чемпионства «Динамо» – Спортс’‘), трудно сказать, но во всяком случае в этом году, я думаю, мы должны быть в шестерке. Я даже так предполагаю, что это будет шестое место, наверное.

А в следующем году мы будем рассчитывать, 100 процентов, на призовое место. Потому что коллектив хороший, технически оснащен, физически крепкий, хорошего уровня. Игроков просто надо объединить и придумать, в какой футбол они будут играть».

О надежде на чемпионство «Динамо»

«Абсолютно [надеюсь]», – сказал 83-летний Лещенко.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25326 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoЛев Лещенко
ТАСС
музыка
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гусев о Карпине в «Динамо»: «Это как с Моуриньо – с «Порту» и «Интером» выигрывал, а в других командах не получается. Валерий Георгиевич делал все возможное, но не пошло»
29 ноября, 08:47
Гусев о желании поработать с «Динамо» с чистого листа: «Хотелось бы. Как могу себя оценить, если я в роли пожарника?»
28 ноября, 15:45
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «На данный момент не ведем поиски главного тренера»
28 ноября, 09:39
Гусев о «Динамо»: «Клуб с такой историей должен бороться за первые места. В данной ситуации добиться этого будет тяжело»
27 ноября, 21:32
Главные новости
Судья засчитал гол «Атлетико» «Барселоне» после проверки на офсайд. Баэна открыл счет, выйдя один на один
2 минуты назадФото
«Барселона» – «Атлетико». 1:1 – Рафинья ответил на гол Баэны. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
21 минуту назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
32 минуты назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
32 минуты назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
32 минуты назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
33 минуты назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
47 минут назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
сегодня, 19:31Live
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
сегодня, 19:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Пальма забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
42 секунды назадLive
Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе
2 минуты назад
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 1:3 – у Холанда гол и пас, Рейндерс, Фоден, Смит-Роу тоже забили. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
17 минут назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
29 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
31 минуту назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
32 минуты назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
37 минут назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
57 минут назад
Экс-форвард ЦСКА Думбия о расизме: «До приезда в Россию проблем не возникало. Фанаты «Спартака» что-то выкрикивали, соперники пытались выбить из колеи, но я очень крепок психологически»
сегодня, 19:09