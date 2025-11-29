Лещенко о чемпионстве «Динамо»: «Я не доживу. В этом сезоне будет 6-е место, наверное. В следующем будем 100% рассчитывать на призовое»

Лев Лещенко о чемпионстве «Динамо»: я не доживу до этого, будут шестыми.

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался о перспективах чемпионства клуба.

После 16 матчей чемпионата России бело-голубые с 20 очками занимают девятое место.

О шансах в Мир РПЛ в нынешнем сезоне

«Я не доживу до этого (до чемпионства «Динамо» – Спортс’‘), трудно сказать, но во всяком случае в этом году, я думаю, мы должны быть в шестерке. Я даже так предполагаю, что это будет шестое место, наверное.

А в следующем году мы будем рассчитывать, 100 процентов, на призовое место. Потому что коллектив хороший, технически оснащен, физически крепкий, хорошего уровня. Игроков просто надо объединить и придумать, в какой футбол они будут играть».

О надежде на чемпионство «Динамо»

«Абсолютно [надеюсь]», – сказал 83-летний Лещенко.