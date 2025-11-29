Лещенко о чемпионстве «Динамо»: «Я не доживу. В этом сезоне будет 6-е место, наверное. В следующем будем 100% рассчитывать на призовое»
Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался о перспективах чемпионства клуба.
После 16 матчей чемпионата России бело-голубые с 20 очками занимают девятое место.
О шансах в Мир РПЛ в нынешнем сезоне
«Я не доживу до этого (до чемпионства «Динамо» – Спортс’‘), трудно сказать, но во всяком случае в этом году, я думаю, мы должны быть в шестерке. Я даже так предполагаю, что это будет шестое место, наверное.
А в следующем году мы будем рассчитывать, 100 процентов, на призовое место. Потому что коллектив хороший, технически оснащен, физически крепкий, хорошего уровня. Игроков просто надо объединить и придумать, в какой футбол они будут играть».
О надежде на чемпионство «Динамо»
«Абсолютно [надеюсь]», – сказал 83-летний Лещенко.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
