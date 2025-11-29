Сорокин об обсуждении матча с США: «Это хорошо! Лавров – большой любитель футбола, болельщик «Спартака». Все правильно»

Алексей Сорокин о матче с США: это хорошо, Лавров – большой любитель футбола.

Советник президента РФС Алексей Сорокин высказался о возможном проведении товарищеского матча между Россией и США .

– Как вы смотрите на сообщения, что чуть ли не Сергей Лавров содействует организации матча России и США?

– Это хорошо! Сергей Лавров – большой любитель футбола, болельщик «Спартака ». Все правильно! – сказал Сорокин.