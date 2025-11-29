  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жоау Феликс: «Я хотел вернуться в «Бенфику», но у них не было серьезного желания. Дело не в сумме трансфера или зарплате. «Аль-Наср» показал большую готовность»
Жоау Феликс: «Я хотел вернуться в «Бенфику», но у них не было серьезного желания. Дело не в сумме трансфера или зарплате. «Аль-Наср» показал большую готовность»

Жоау Феликс: я хотел вернуться в «Бенфику», но у них не было серьезного желания.

Жоау Феликс признался, что хотел вернуться в «Бенфику».

В летнее трансферное окно бывший полузащитник «Атлетико», «Барселоны» и «Милана» перешел из «Челси» в «Аль-Наср», играющий в Саудовской Аравии. В системе португальского клуба он выступал с 2016 по 2019 год.

«Это была воля клуба. Честно говоря, я хотел вернуться в «Бенфику» последние три лета. Я всегда хотел этого, всегда говорил об этом своим агентам, но со стороны клуба никогда не было серьезного желания. Не знаю, чьего именно, но я всегда хотел вернуться.

Возможность так и не представилась, не из-за трансферных сумм или зарплаты, ничего подобного. Все зависело от желания другой стороны.

Поэтому этого не произошло, а «Аль-Наср» показал большую готовность и желание, и когда это так, мы не можем отказать», – заявил Феликс в интервью Sport TV Portugal.

