Убытки «Лиона» – 200+ млн евро в прошлом сезоне. Это последний финансовый отчет при владении клубом Текстором

Убытки «Лиона» в прошлом сезоне составили больше 200 млн евро.

«Лион » завершил финансовый год со значительными убытками.

В пятницу вечером Eagle Football Group опубликовала результаты за 2024-2025 финансовый год. Согласно отчету, убытки клуба составили 201,2 млн евро, что на 176 млн евро больше, чем в предыдущем сезоне (убыток в 25,1 млн евро).

Это последний финансовый отчет эпохи экс-владельца Джона Текстора. Таким образом, «Лион» был бы близок к банкротству, если бы американский бизнесмен остался в клубе. Такое заявление было сделано финансовым футбольным регулятором DNCG в июне прошлого года, когда он распорядился о переводе клуба в Лигу 2.

С тех пор Мишель Канг сменила Текстора на посту президента, структура управления была полностью пересмотрена, а общий фонд заработной платы был сокращен (примерно на 40% в этом сезоне, согласно финансовому документу), а инвестиции – на 60%.

За исключением роста продаж билетов, вызванного возвращением еврокубков, и продаж игроков, все доходы демонстрируют тенденцию к снижению (минус 87,7 миллиона евро).

Новое руководство в своем отчете указывает расходы на персонал в размере 177,7 млн ​​евро по состоянию на 30 июня по сравнению со 161,9 млн евро годом ранее. Также упоминается «сумма в размере 12,5 млн евро, связанная с мировым соглашением, подписанным с органом УЕФА по финансовому контролю клубов в июне 2025 года». Речь идет о штрафе за сохранение права на участие в Лиге Европы , несмотря на плохие финансовые результаты.

Теперь главное ограничение на период до июня 2028 года таково: чтобы сохранить право на участие в будущих еврокубках, «Лион» не должен превышать общий дефицит в размере 60 млн евро за текущий финансовый год и два последующих.