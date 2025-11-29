Тикнизян не хочет возвращаться в РПЛ. Сообщалось об интересе «Зенита», ЦСКА или «Краснодара» к защитнику «Црвены Звезды» (Иван Карпов)
Наир Тикнизян не намерен возвращаться в Мир РПЛ.
Наир Тикнизян не желает выступать в чемпионате России.
Ранее «РИА Новости» сообщили, что футболист сборной Армении интересен двум российским командам. Одна из них, входящая в топ-3 («Краснодар», ЦСКА или «Зенит»), якобы уже связывалась как с «Црвеной Звездой», так и с самим игроком.
Однако инсайдер Иван Карпов опровергает эту информацию. По его данным, 26-летний защитник не хочет возвращаться в РПЛ.
Тикнизян выступает в Сербии с лета 2025 года. На его счету 8 игр и один голевой пас в чемпионате. Подробно со статистикой бывшего футболиста «Локомотива» можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
