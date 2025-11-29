  • Спортс
Ди Маттео об Эстевао: «Поразительно, насколько он зрелый для своего возраста. Станет игроком топ-класса»

Ди Маттео: Эстевао станет игроком топ-класса.

Экс-тренер «Челси» Роберто Ди Маттео считает, что 18-летний форвард «синих» Эстевао станет игроком топ-класса.

В 10 матчах АПЛ на счету бразильца 1 гол и 1 ассист.

«Поразительно, насколько он зрелый для своего возраста. Я наблюдал за ним на клубном чемпионате мира, когда он играл за «Палмейрас», но ожидать, что он приедет в Англию, в новую страну, с новым языком, в новую среду, и так хорошо начнет — это немного удивило.

Но познакомившись с ним, понимаешь, что он очень скромный парень. С ним вместе прекрасная семья, поэтому он очень хорошо обосновался в Лондоне, в Кобхэме.

Он потрясающий игрок. Когда я впервые увидел его в Штатах, я подумал: «Вау, это особый талант». Он медленно развивается, потому что, не будем забывать, он еще очень и очень молод. Но у него так много навыков и качеств, и он будет только прибавлять. Он станет игроком топ-класса», – сказал Ди Маттео.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metro
