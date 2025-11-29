Рудковская показала видео с побоями Костылевой, Валиева готовит соревновательные программы, золото и гимн России в дзюдо, Орлов назвал Петербург родиной российского футбола и другие новости

1. Яна Рудковская выложила видео, в котором мама фигуристки Елены Костылевой, предположительно, бьет дочь . Позже Рудковская также опубликовала фото спортсменки со следами побоев . Мать 14-летней Костылевой ответила, что «пнула» дочь в ответ на «хамство ребенка» .

2. Камила Валиева приступила к подготовке программ , с которыми планирует вернуться к соревнованиям.

3. Российский дзюдоист Аюб Блиев завоевал золото на турнире Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби. На награждении прозвучал гимн России. Другая хорошая новость: европейский гимнастический союз допустил россиян к соревнованиям под своей эгидой .

4. Геннадий Орлов заявил, что российский футбол зародился в Петербурге , и ответил завистникам «Зенита» .

5. Ирина Слуцкая, сравнивая тренеров Тутберидзе и Плющенко, сделала выбор в пользу Этери . Плющенко решил добиться ответов от Слуцкой, но та не взяла трубку .

6. В НХЛ Четыре очка Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Бостон» (6:2), Кучеров набрал очки в 8-м матче подряд , а его «Тампа» победила «Детройт» (6:3). Грицюк сделал 1-й дубль в лиге и помог «Нью-Джерси» разгромить «Баффало» (5:0). Все результаты дня – здесь .

7. Пилот «Макларена» Оскар Пиастри выиграл квалификацию к спринту на Гран-при Катара. Льюис Хэмилтон занял 18-е место .

8. На Кубке мира по лыжам в финской Руке норвежец Мартин Левстрем Ниенге выиграл классическую «разделку» на 10 км. В женской гонке победу одержала Фрида Карлссон из Швеции.

9. В КХЛ «Ак Барс» забросил пять шайб СКА, «Трактор» разгромил «Сочи» 6:1 – это 600-я победа клуба в КХЛ. Все результаты дня – здесь .

10. НБА. 23+9 от Демина не помогли «Бруклину» в матче внутрисезонного турнира с «Филадельфией», «Лейкерс» обыграли «Даллас» и другие результаты .

11. Защитник «Бостона» Никита Задоров раздал еду в приюте для бездомных в рамках благотворительной акции в Бостоне.

12. Ангелина Мельникова выступила с речью на конгрессе European Gymnastics и заявила, что «каждый спортсмен заслуживает права соревноваться с лучшими».

13. Харри Кейн возглавил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.

14. Президент медиабаскетбольного клуба Sky Club Macan приступил к военной службе .

Цитаты дня

Смолов о паненке на ЧМ-2018 и критике за нее: «У меня тряслись коленки, был не уверен в себе. Спроси про этот пенальти – тебе и в 2048 году про него скажут»

Вероника Степанова: «Всем известно имя главного дзюдоиста планеты»

Резиуан Мирзов: «В «Зените» и «Краснодаре» по 2 русских игрока выходят, это неправильно. Как они должны выигрывать конкуренцию, если есть легионер за 10 млн евро, которого надо ставить?»

Рубенс о стиле работы Карпина: «Никогда такого не видел – нет свободы, тяжелая атмосфера, это мешало. Много контроля – наверное, думали, что мы ребята из академии»

Мостовой о контракте Галактионова: «Нефутбольные люди устраивают себе карьеры. Провалился с юношеской сборной, провалился в «Пари НН». Видимо, кто-то за спиной стоит»

Макс Ферстаппен: «С легкостью бы выиграл титул в «Макларене»