Губерниев о словах Карпина про алкоголь: «Глубоко не прав – странное признание. Спортсмены должны быть примером»
Дмитрий Губерниев: Карпин не прав в своих словах про алкоголь.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил высказывание Валерия Карпина про алкоголь.
Главный тренер «Динамо» и сборной России заявил: «Пиво – окей, но пять литров и в муку – не окей. Рюмка водки или бокал вина – окей, а пять бутылок – не окей. Везде нужно знать меру».
«Я считаю, что Валерий Карпин глубоко не прав. Спортсмены должны быть примером для всех нас, особенно для подрастающего поколения.
Это очень странное признание главного тренера», – сказал Дмитрий Губерниев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
