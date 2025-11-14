Губерниев о словах Карпина про алкоголь: «Глубоко не прав – странное признание. Спортсмены должны быть примером»

Дмитрий Губерниев: Карпин не прав в своих словах про алкоголь.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил высказывание Валерия Карпина про алкоголь.

Главный тренер «Динамо» и сборной России заявил: «Пиво – окей, но пять литров и в муку – не окей. Рюмка водки или бокал вина – окей, а пять бутылок – не окей. Везде нужно знать меру» .

«Я считаю, что Валерий Карпин глубоко не прав. Спортсмены должны быть примером для всех нас, особенно для подрастающего поколения.

Это очень странное признание главного тренера», – сказал Дмитрий Губерниев.