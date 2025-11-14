Маротта о победе «ПСЖ» в ЛЧ после ухода Мбаппе: «Уравнение больше не сводится к «трачу = побеждаю». Французы изменили модель: никаких больше громких имен, инвестируем в талантливую молодежь»
Маротта о победе «ПСЖ» в ЛЧ: мотивация, умноженная на компетентность.
Беппе Маротта прокомментировал победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов после расставания с Килианом Мбаппе.
«Уравнение больше не сводится к «трачу = побеждаю». Мотивация должна быть умножена на компетентность.
И французы это сделали, изменили модель: никаких больше громких имен, давайте инвестировать в молодых талантливых игроков», – отметил гендиректор «Интера».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
