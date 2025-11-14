Вратарь сборной Перу Гальесе: «Россия далеко бы прошла на ЧМ-2026, жаль, что она не участвует. Тут хорошие игроки, довольно сильная сборная»

Педро Гальесе: Россия далеко бы прошла на ЧМ-2026.

Вратарь сборной Перу Педро Гальесе убежден, что национальная команда России вышла бы в плей-офф ЧМ-2026.

«Жаль, что Россия не участвует в международных соревнованиях. У России очень хорошие игроки, это довольно сильная сборная, и жаль, что она не участвует на чемпионате мира.

Не знаю, дошла бы Россия до финала, но думаю, команда далеко бы прошла», – сказал футболист «Орландо Сити».