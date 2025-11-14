Лещук о Нгамале: «Бывают разные ситуации. Знаю Муми как футболиста и профессионала, но не в курсе, как он общается с друзьями и девушками»

Игорь Лещук: знаю Нгамале как футболиста и профессионала.

Вратарь «Динамо » Игорь Лещук высказался о ситуации с партнером по команде Муми Нгамале .

Ранее девушка вингера «Динамо», блогер Никки Сии, заявила , что Нгамале изменил ей и выселил из квартиры: «Он говорил «без доверия нет любви», а оказался не тем, кому можно доверять».

– Что ты думаешь про скандал с Нгамале?

– Разные ситуации бывают у людей. Знаю Муми как футболиста и профессионала, но не в курсе, как он общается с друзьями и девушками.

– Ты говоришь, что Нгамале – профессионал, но его бывшая девушка выложила видео, где он сидит с воздушным шаром, и утверждает, что Муми часто выпивал.

– Много кто когда-то мог выпить бокал пива или шампанское на Новый год.

А что касается шаров, может, Нгамале надувал шары на день рождения, – сказал Игорь Лещук .