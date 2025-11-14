Лещук о Нгамале: «Бывают разные ситуации. Знаю Муми как футболиста и профессионала, но не в курсе, как он общается с друзьями и девушками»
Игорь Лещук: знаю Нгамале как футболиста и профессионала.
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о ситуации с партнером по команде Муми Нгамале.
Ранее девушка вингера «Динамо», блогер Никки Сии, заявила, что Нгамале изменил ей и выселил из квартиры: «Он говорил «без доверия нет любви», а оказался не тем, кому можно доверять».
– Что ты думаешь про скандал с Нгамале?
– Разные ситуации бывают у людей. Знаю Муми как футболиста и профессионала, но не в курсе, как он общается с друзьями и девушками.
– Ты говоришь, что Нгамале – профессионал, но его бывшая девушка выложила видео, где он сидит с воздушным шаром, и утверждает, что Муми часто выпивал.
– Много кто когда-то мог выпить бокал пива или шампанское на Новый год.
А что касается шаров, может, Нгамале надувал шары на день рождения, – сказал Игорь Лещук.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
