Барнс не считает, что трофей делает сезон успешным: «Постекоглу выиграл ЛЕ – и что с ним стало? А если «Ливерпуль» уступит «Барселоне» в полуфинале ЛЧ, будет ли это провалом?»

Джон Барнс: если «Ливерпуль» не попадет в ЛЧ, буду разочарован.

Джон Барнс не согласен с тем, что «Ливерпуль» в кризисной ситуации.

«Мы сыграли с очень сильным «Манчестер Сити » и ничего не показали, также была игра с «Реалом » и матч перед ней. Мы не будем встречаться с такими соперниками каждую неделю, поэтому я не считаю это кризисом.

Мы восьмые, но до зоны Лиги чемпионов всего три или четыре очка. Я буду сильно разочарован, если мы не попадем в ЛЧ», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля ».

При этом Барнс не считает, что завоевание трофея непременно будет означать, что сезон был успешным.

«Тоттенхэм » и Постекоглу взяли трофей – и что стало с Энджем дальше?

И что вообще это означает – взять трофей? Выиграть Кубок Англии? Если ты выиграешь Лигу Европы и станешь 10-м в чемпионате, сезон будет успешным?

Нет, успех – это когда ты стабилен в чемпионате, выигрываешь большую часть матчей и становишься сильнее. Можно попасть на «Барселону» в полуфинале или финале и уступить – будет ли сезон считаться провальным, раз мы не выиграли Лигу чемпионов или другой трофей?

Нельзя сосредотачиваться только на ЛЧ и игнорировать чемпионат. Когда ты кладешь все яйца в одну корзину, то проваливаешься», – отметил Барнс.