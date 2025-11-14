В Петербурге открылась посвященная «Зениту» фотовыставка: «Реализована к столетию клуба»

В Санкт-Петербурге открылась уличная фотовыставка, посвященная «Зениту».

На Невском проспекте открылась экспозиция «Это наш «Зенит»! Это Петербург!»

«Проект-исследование реализован к столетию сине-бело-голубых.

«Это наш «Зенит»! Это Петербург!» – это диалог между архитектурой лучшего города мира и органично вписанной в нее эстетикой футбола.

Представленные на выставке кадры созданы известным петербургским фотографом Александром Петросяном, который в рамках работы над проектом провел 2025-й рядом с командой, сняв серию домашних матчей и тренировок, в том числе масштабный фестиваль на Дворцовой площади.

Гости экспозиции получат возможность познакомиться с многослойными визуальными образами и яркими метафорами, утверждающими «Зенит» как неотъемлемую часть культурного кода Петербурга», – говорится в сообщении клуба.

Фото: пресс-служба «Зенита»