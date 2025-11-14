МЛС перейдет на систему «осень-весна» с сезона-2027/28: «Это начало новой эры для лиги и для футбола в Северной Америке»

МЛС перейдет на систему «осень-весна» с сезона-2027/28.

Переходный сезон состоится с февраля по май 2027-го. Он будет включать регулярный чемпионат из 14 игр, плей-офф и Кубок лиги.

Отмечается, что позднее МЛС представит новый формат регулярного чемпионата-2027/28 и рассмотрит возможные корректировки формата плей-офф.

«Изменение календаря – одно из важнейших решений в нашей истории.

Согласование нашего расписания с ведущими мировыми лигами усилит глобальную конкурентоспособность наших клубов и создаст лучшие возможности на трансферном рынке.

Это знаменует начало новой эры для нашей лиги и для футбола в Северной Америке», – заявил комиссионер МЛС Дон Гарбер .

