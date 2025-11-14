Тренер Чили о матче с Россией: «Мы хотим доминировать. Россияне сильны как команда, не хочу никого выделять»
Тренер Чили о матче с Россией: мы хотим доминировать.
Главный тренер сборной Чили Николас Кордова заявил о желании доминировать в матче против России.
BetBoom товарищеский матч сборных России и Чили состоится в субботу в Сочи на стадионе «Фишт». Начало – в 18:00 по московскому времени.
«Предстоит сложный матч. Нам важно не просто играть завтра, но вести этот матч. Показать себя хорошо на фоне сложного соперника. Мы хотим доминировать в этой встрече и вести игру.
Мы хорошо изучали сборную России, но не хочу никого выделять. Россияне сильны именно как команда. Да, у сборной много товарищеских матчей. Это хороший матч против сильного соперника», – сказал Кордова.
