Анчелотти о 40-летнем Модриче в «Милане»: «Генетика и серьезное отношение к делу, все просто. В «Реале» он был единственным, кто не пропустил ни одной тренировки»

Карло Анчелотти раскрыл секрет долголетия Луки Модрича.

Летом хорватский полузащитник подписал контракт с «Милано» после ухода из «Реала».

– Я очень рад, что он продолжает выступать на самом высоком уровне, и для меня это вовсе не удивительно. Я знал, что он будет играть хорошо, потому что у него есть цель – чемпионат мира. Он играет раз в неделю, а в прошлом сезоне в моем «Реале » он был единственным игроком, который не пропустил ни одной тренировки.

– Как ему это удается?

– Генетика и серьезное отношение к делу, все просто.

– Это он феномен или Серия А – чемпионат для стариков?

– Не надо шуток, он по-прежнему игрок очень высокого уровня, он все еще один из лучших полузащитников мира.

Я читал, что говорят о продлении контракта еще на один год – он может сделать это без проблем, – сказал главный тренер сборной Бразилии .