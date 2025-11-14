Финдиректор «Зенита» про отстранение от еврокубков: «Никогда не чувствовали себя в изоляции. Проводим 10-12 международных матчей в год и получаем опыт»

Финансовый директор «Зенита» прокомментировал отстранение клуба от еврокубков.

Финансовый директор «Зенита » Василий Одинцов заявил, что клуб успешен в соцсетях и никогда не чувствовал себя в изоляции без еврокубков.

Отмечается, что «Зенит» представлен на различных платформах, включая TikTok, на десяти языках, включая европейские.

«Поначалу все было немного странно для меня. Нас просили об инвестициях, а я думал: «Зачем нам это делать? Кто будет это смотреть?» Теперь я вижу, что многие люди смотрят. Признаюсь, я их фанат.

С финансовой точки зрения мы всегда стараемся оптимизировать расходы и находить новые способы заработка. Потому что нам нужно расти.

Мы никогда не чувствовали себя изолированными. Мы проводим от 10 до 12 международных матчей в год, в основном товарищеские.

Таким образом, мы продолжаем играть, а значит, и получать международный опыт для наших игроков, что способствует их развитию», – сказал Одинцов в интервью Diario Sport.

